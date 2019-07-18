Yaz festivallerinin ilki Bozcaada'yla başlıyor

Yapı Kredi Summer Escape'in ilk durağı, 26-28 Temmuz tarihlerinde Bozcaada olacak.

75.yılını kutlayan Yapı Kredi ana sponsorluğunda ve Mercedes-Benz Türk iş birliğiyle gerçekleşecek yaz festivali, 3 gün boyunca misafirlerini müzik, eğlence ve keyifli deneyimlerle buluşturacak.

26 Temmuz Cuma akşamı, Pelagos Otel'de Alya'nın sahne alacağı Yapı Kredi Summer Escape'te; 27 Temmuz Cumartesi akşamı da pop müziğin sevilen isimlerinden Yalın, misafirleri doyasıya eğlendirecek. Müziğin yanı sıra happy hourlar, tadım etkinlikleri, workshoplar, bağ gezisi ve adanın popüler noktalarından olan Polente Feneri'nde günbatımına eşlik eden akustik müzik dinletisi gibi özel deneyimler de katılımcıları bekliyor.

"Bozcaada'da ben de olmak istiyorum" diyen tatil düşkünleri Yapı Kredi Mavi Karavan'a, Instagram üzerinden dijital otostop çekerek, "Summer Escape" eğlencesini doyasıya yaşamak için birbirleri ile yarışacak.

Hayat Demleme Soğuk Çay, Europcar, Skechers ve Atasun Optik'in de katkılarıyla gerçekleşecek olan Yapı Kredi Summer Escape ile yazın keyfini doyasıya çıkarın.

Yapı Kredi Summer Escape Bozcaada'nın ardından, yaz boyunca 24 - 27 Ağustos'ta Akyaka'da ve 13-15 Eylül'de Kaş'ta misafirlerini eğlence ve deneyimle buluşturacak

Kaynak: Bültenler