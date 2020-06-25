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Yaz farenjiti koronavirüsle karıştırılmamalı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. M. Fatih Evcimik, her boğaz ağrısının koronavirüs belirtisi olmayacağını belirterek, "Yaz farenjiti ve koronavirüs, ateş, kuru öksürük, halsizlik gibi benzer şikayetlerle seyrettiği için birbirine karıştırılıyor.

Yaz farenjiti koronavirüsle karıştırılmamalı
25.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:03

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. M. Fatih Evcimik, her boğaz ağrısının koronavirüs belirtisi olmayacağını belirterek, "Yaz farenjiti ve koronavirüs, ateş, kuru öksürük, halsizlik gibi benzer şikayetlerle seyrettiği için birbirine karıştırılıyor. Ancak iki hastalık arasında bariz farklar da var. Hastada göğüs ağrısı, tat duyusunda azalma varsa mutlaka koronavirüs açısından değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada Evcimik, koronavirüs ile akut farenjitin birbirine karıştırıldığına dikkati çekti.

Evcimik, yaz aylarında havaların ısınmasıyla sıklıkla klimaya maruz kalma ve aşırı soğuk içeceklerin sık tüketilmesinin yaz farenjitine neden olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yaz farenjiti ve koronavirüs, ateş, kuru öksürük, halsizlik gibi benzer şikayetlerle seyrettiği için birbirine karıştırılıyor. Ancak iki hastalık arasında bariz farklar da var. Hastada göğüs ağrısı, tat duyusunda azalma varsa mutlaka koronavirüs açısından değerlendirilmeli. Yaz farenjitinin belirtilerinden ateş, boğaz ağrısı, kuru öksürük, halsizlik, baş ağrısı koronavirüs ile aynı seyreden en sık karşılaştığımız belirtilerdir. Bu nedenle iki hastalık son dönemde çok karıştırılıyor"

Koronavirüs enfeksiyonunun oluşturduğu şikayetlerin kişiden kişiye farklılık gösterebildiğini aktaran Evcimik, "Sıklıkla ateş, kuru öksürük ve halsizlik görülüyor. Daha nadir olarak boğaz ağrısı, baş ağrısı, nefes darlığı, koku ve tat almada azalma, ishal ve konjuktivit gibi belirtilerle de karşılaşabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yaz farenjiti ve Kovid-19 arasındaki farklar

Öncelikle nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi daha çok alt solunum yolu problemi düşündüren şikayetler varsa mutlaka hekime başvurup koronavirüs açısından değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunan Evcimik, "Basit şikayetler dediğimiz halsizlik, kuru öksürük, ateş durumunda hastanın öncesinde soğuğa maruziyet öyküsü varsa (klima veya soğuk içecek gibi) bu rahatsızlıklar yaz farenjitinden kaynaklanabilir." bilgisini verdi.

Özellikle maske kullanımı ile insanların ağız solunumuna yöneldiğini söyleyen Evcimik, şöyle devam etti:

"Bu durum boğazda kurumaya ve farenjit oluşumuna neden oluyor. N95 maske kullanımında bu problem daha yoğun hissediliyor. Maske kullanımı esnasında da burun solunuma devam edip buna alışkanlık haline getirmeliyiz. Süper taşıyıcı dediğimiz hiçbir belirti vermeyen korona pozitif hastalarda bu tip şikayetlerin görülebilir. Eğer önceden kişi koronavirüs hastası ile temas ettiyse veya hastanın hipertansiyon, kalp yetmezliği, kronik akciğer rahatsızlıkları gibi ek hastalıkları varsa mutlaka koronavirüs testi yaptırmalı. Yaş olarak 65 yaş üstü olanlar dahil hafif şikayetler olsa da koronavirüs tehlikesi sebebiyle doktora başvurularak araştırma yapılması gerekiyor."

"15 dakika güneşlenin ve meyve tüketin"

Yaz aylarında kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durulması gerektiğini vurgulayan Evcimik, "Bu yaz diğer yazlardan daha dikkatli olmamız gerekiyor. Minimum temas, sosyal mesafe, maske kullanımına dikkat ederek, kapalı alanlarda da uzun süre kalmamalıyız. Ayrıca D vitamini açısından 15 ila 20 dakika güneş maruziyeti, bağışıklık sistemini güçlendiren mevsim meyvelerinin tüketilmesi hem yaz farenjiti hem de koronavirüs enfeksiyonundan korunma açısından faydalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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