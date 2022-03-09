Yaz döneminde kuruyan Düden Şelalesi yeniden akmaya başladı

Derebucak'ta yaz dönemlerinde kuruyan Düden Şelalesi, kış dönemi yağışlarının ardından yeniden akmaya başladı.

Şehir çıkışında halkın "düden deliği" adını verdiği Çamlık Mahallesi yolunda bulunan ve mağara içerisinden Keldere deresine şelale oluşturarak akan sular, bölgedeki Gembos Ovası'nın yanı sıra kilometrelerce ötedeki Beyşehir Gölü'ne de hayat veriyor.

Bölgeye gelen ziyaretçiler ve doğaseverler, öz çekim yaparak sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

İlçe sakinlerinden Mustafa Kuş, "düden" dedikleri yerin aslında oldukça uzun bir mağara olduğunu, çevreden gelen sularla bahar döneminde şelale oluşturduğunu anlattı.

Bu şelalenin yaz aylarında kuruduğunu dile getiren Kuş, "Bu sular, Düden Ardı dediğimiz yerlerden geliyor. Bazen bu bölge çok fazla su olduğunda adeta bir göl haline geliyor ve ulaşıma da kapanabiliyor. Bu mağara 2 kilometre uzunluğunda." dedi.