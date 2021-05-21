Yaz dönemi gençlik kampları başvuruları başladı
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Yaz dönemi gençlik kampları başvuruları başladı

Yaz dönemi gençlik kampları başvuruları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bakanlıkları tarafından her yıl düzenlenen gençlik kampları için başvuruların 5 Mayıs 2021 tarihinde başladığı belirterek, "Gençler;

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Bakanlıkları tarafından her yıl düzenlenen gençlik kampları için başvuruların 5 Mayıs 2021 tarihinde başladığı belirterek, "Gençler; çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir dönem yaşayacakları kamplara katılabilmek için 7 Temmuz 2021 tarihine kadar başvuru yapabilecekler" dedi.

İl Müdürü Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, "Gençlerin, kardeşlik iklimi içerisinde çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları anlar yaşayacakları ücretsiz kamplara 12-15 yaş aralığındaki gençler, 'Mavi Deniz', 16-22 yaş aralığındaki gençler ise; 'Yeşil "Doğa' kamplarına 5 Mayıs - 7 Temmuz tarihleri arasında başvurulabilecek. Kamplarımız ücretsiz olup katılacakların ulaşım dahil tüm ihtiyaçları bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları süresince ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecektir. Çadır kampına katılmaya hak kazananlar ulaşımlarını kendileri sağlayacak olup, ulaşım ücretleri ise, bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Kamplarımızda kız ve erkek dönemleri ayrı ayrı yapılacaktır. Bir kamp dönemi 6 gündür. Çadır kampı dönemi ise 4 gündür. Kamplara başvurular 5 Mayıs- 7 Temmuz arasında on-line (çevrimiçi) olarak yapılacaktır. Online başvuru yapma imkanı bulunmayan gençlerin kendilerine en yakın gençlik merkezlerine gitmesi halinde bu kişilerin başvuruları da görevlilerce aynı sistem üzerinden yapılacaktır. Kamplarımızda at biniciliği, dağ bisikleti, paintball, deniz ve havuz etkinliği, el sanatları, geziler, halk oyunları, ip parkuru, kano, kişisel gelişim eğitimleri, kitap okuma saatleri, mangala, okçuluk, rafting, sokak oyunları, tiyatro ve müzik eğitimleri, doğa yürüyüşleri gibi birçok etkinliğin yer alırken, tüm gençlerin bu imkanlardan faydalanmasını istiyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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