Yaz dönemi bisiklet sürüş eğitimleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yaz dönemi bisiklet sürüş eğitimleri başladı

Yaz dönemi bisiklet sürüş eğitimleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Muratpaşa Belediyesi'nin hem bir ulaşım aracı olarak hem de spor amaçlı bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için mahallelerde düzenlendiği bisiklet sürüş eğitimlerinde yaz dönemi başladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin hem bir ulaşım aracı olarak hem de spor amaçlı bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için mahallelerde düzenlendiği bisiklet sürüş eğitimlerinde yaz dönemi başladı. Yeşilbahçe Mahallesi'nden başlayan yeni dönem 3 Eylül'de Üçgen ve Memurevleri'nde sona erecek.

Muratpaşa Belediyesi, genç-yaşlı kadın-erkek herkesin rahatlıkla kullanabildiği, bisikletin kullanımı yaygınlaştırmak için 2016'da başladığı temel bisiklet sürüş eğitimleri devam ediyor. Bugüne kadar bine yakın ilçe sakini Muratpaşa Belediyesi'nin ücretsiz kurslarıyla iki tekerlekli özgürlüğün keyfini yaşamaya başladı.

Hem ulaşım aracı olarak hem de spor amaçlı bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan eğitimlerde yaz dönemi Yeşilbahçe Mahallesi'nde başladı. Her mahallede 2 haftalık dönemler halinde düzenlenen kurslar 3 Eylül'de sona erecek. Yetişkinlere yönelik kurs, hafta için her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ders olarak gerçekleştiriliyor. Yeşilbahçe'de 4 Haziran'da sona erecek eğitimin ardından Güzeloba, Şirinyalı, Haşimişcan, Meltem, Bahçelievler, Üçgen ve Memurevleri mahallelerinde devam edecek. Kursa katılmak isteyen 16 yaş ve üzeri Muratpaşa sakinleri, belediyenin internet sitesi ve muhtarlıklardan kayıt yaptırabilecek. - ANTALYA

Yaz dönemi bisiklet sürüş eğitimleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Çakır Necati Şaşmaz Meltem Miraloğlu
Spor Ali Koç Adem Büyük Gökhan Töre Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yaz dönemi bisiklet sürüş eğitimleri başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 17:19:41. #1.15#

title