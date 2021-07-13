YAZ DÖNEMİ ANTRENÖRLÜK TEMEL EĞİTİMİ SINAVI BAŞVURULARI AKTİF EDİLDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

YAZ DÖNEMİ ANTRENÖRLÜK TEMEL EĞİTİMİ SINAVI BAŞVURULARI AKTİF EDİLDİ

YAZ DÖNEMİ ANTRENÖRLÜK TEMEL EĞİTİMİ SINAVI BAŞVURULARI AKTİF EDİLDİ
Habermetre - Haberler | Toplum

2021-2 Yaz Dönemi Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları aktif edilmiş olup 31 Temmuz 2021 tarihine kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru yapılabilir.

2021-2 Yaz Dönemi Antrenörlük Temel Eğitimi Sınavı başvuruları aktif edilmiş olup 31 Temmuz 2021 tarihine kadar Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuru yapılabilir. Sınav giriş belgeleri 16-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında aktif edilecek olup, sınav 22 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir.

Haber Okunma Sayısı: 15

GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Süleyman Soylu Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Ebru Gündeş Melisa Döngel Sertab Erener
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
YAZ DÖNEMİ ANTRENÖRLÜK TEMEL EĞİTİMİ SINAVI BAŞVURULARI AKTİF EDİLDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 21:19:35. #1.14#

title