Yaz diyeti ile tatile hazır olun! Yaz diyeti nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yaz diyeti ile tatile hazır olun! Yaz diyeti nasıl yapılır?

Yaz geldi ve tatil planları yapıldı. Biletler gidiş dönüş ayarlandı, güneş kremleri, güneş gözlükleri, parmak arası terlik ve rahat kıyafetler… Hepsi hazır, peki vücudunuz hazır mı? Yaz diyeti ile kısa sürede fit hale gelerek tatile hazırlanabilirsiniz. Peki, yaz diyeti nasıl yapılır?

Yaz diyeti ile tatile hazır olun! Yaz diyeti nasıl yapılır?
03.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:08

Yaz tatilinde sahillerde güneşlenebilir, doğa parkurlarında uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Ama önce yaz diyeti ile fit hale gelmelisiniz. İşte zayıflatan yaz diyeti…

1 HAFTALIK YAZ DİYET LİSTESİ

1.GÜN

Kahvaltı:1 kase çilek, 2 dilim kepek ekmek, tost,1 tatlı kaşığı bal

Öğle: 3 tatlı kaşığı muhallebi, 2 dilim kepek ekmeği, salata, 6 parça hindi eti

Akşam: 5 kiraz, 3 ince dilim yağsız dana eti, 1 kase yoğurt, 1 ufak haşlanmış patates

Yaz diyeti ile tatile hazır olun! Yaz diyet nasıl yapılır?

2.GÜN

Kahvaltı: 1 bardak şekersiz çay veya kahve, 1 kase meyveli müsli

Öğle: 1 bardak nar suyu, 2 dilim kepek ekmekli tost

Akşam: 1 haşlanmış patates, 1 armut, 5 küçük parça ızgara tavuk eti

3.GÜN

Kahvaltı: 10 adet üzüm, 1 yumurta, 1 dilim dana jambon, 1 domates

Öğle: Salata, 1 haşlanmış patates, patatesin yarısı kadar peynir

Akşam: 3 top dondurma, 1 porsiyon bolonez soslu makarna

4.GÜN

Kahvaltı: 1 kase yoğurt , 1 kase taze meyve salatası (muz, çilek, kivi, armut)

Öğle: 1 domates , 2 ince dilim ızgara hindi eti

Akşam: 1 yemek kaşığı patates püresi, 1 porsiyon yaz sebzeleri türlü yemeği, az meyve

5.GÜN

Kahvaltı: 1 bardak portakal suyu, 1 el kadar yufka ile gözleme

Öğle: 1 dilim kepek ekmek, 1 kase mercimek çorbası, 1 kivi

Akşam: 1 kase yoğurt, 5 tane köfte, 1 tane haşlanmış patates

6.GÜN

Kahvaltı: 1 elma, 1 kase ılık sütlü müsli

Öğle: 3 dilim karpuz, 2 dilim kepek ekmekli tost

Akşam: 1 porsiyon makarna, 1 porsiyon haşlanmış patates-havuç-bezelye garnitür, salata

7.GÜN

Kahvaltı: 1 dilim kavun, 1 yumurta ve 1 domatesli omlet

Öğle: 1 kaşık patates püresi, 1 porsiyon etli taze fasulye yemeği

Akşam: 1 porsiyon pirinçli semizotu yemeği, 1 kase meyve salatası,1 dilim kepek ekmek

Not: beslenme düzeninizde yapacağınız değişiklikler öncesi doktorunuza başvurunuz.

İlgili Haberler

Havuç diyeti nasıl yapılır? Havuç diyeti nedir?
Havuç diyeti nasıl yapılır? Havuç diyeti nedir?
Bal diyeti nedir? Bal diyeti nasıl yapılır?
Bal diyeti nedir? Bal diyeti nasıl yapılır?
İsveç diyeti nasıl yapılır? İsveç diyet listesi!
İsveç diyeti nasıl yapılır? İsveç diyet listesi!
Etkin kilo verdiren protein diyeti listesi! Protein diyeti nedir?
Etkin kilo verdiren protein diyeti listesi! Protein diyeti nedir?
Volümetrik diyet nedir? Volümetrik diyet nasıl yapılır?
Volümetrik diyet nedir? Volümetrik diyet nasıl yapılır?
Kan grubu diyeti nasıl yapılır? Kan grubu diyeti nedir?
Kan grubu diyeti nasıl yapılır? Kan grubu diyeti nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Haber
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki 'tecavüz kasedi' sebebiyle öldürüldü Haber
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdırıldı: Prenses Diana, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle...
Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Haber
Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Haber
Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu Haber
Tüm ülke koronayla mücadele ederken Erzincan'da başka bir hastalık patlak verdi! 1 ayda 17 kişi hastanelik oldu
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
Beyoğlu'nda iki kardeş arasındaki ev satışı tartışmasında kan aktı
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
10 kuruş birden düşen dolar 6,71'den işlem görüyor
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Aynı gişeden geçmek isteyen iki sürücü kazaya neden oldu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren baltalı adam, evdeki tüm eşyaları sokağa fırlattı
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgın pandemi özelliğini ne zaman yitirecek? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Mardin'de tarihte kullanılan ilk para örneği ele geçirildi
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
4 ay sonra ilk kez toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
Yozgat Belediyesi'nde zimmet iddiasıyla gözaltına alınan 7 belediye personelinden 4'ü tutuklandı
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun Ibrahimovic ile ilgili sözlerini manşete taşıdı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
Ezhel, rapçileri hedef alan şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı
Ezhel, rapçileri hedef alan şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Düğün ve taziyeler, Doğu ve Güneydoğu'da koronavirüs vakalarını artırdı
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Hasan Polatkan Oktay Kaldırım Fahrettin Koca
Magazin Demet Akbağ Haluk Levent Kenan Doğulu Seren Serengil
Spor Falcao Mete Gazoz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Yaz diyeti ile tatile hazır olun! Yaz diyeti nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 15:08:49. #1.14#
title