Yaz diyeti ile tatile hazır olun! Yaz diyeti nasıl yapılır? Yaz geldi ve tatil planları yapıldı. Biletler gidiş dönüş ayarlandı, güneş kremleri, güneş gözlükleri, parmak arası terlik ve rahat kıyafetler… Hepsi hazır, peki vücudunuz hazır mı? Yaz diyeti ile kısa sürede fit hale gelerek tatile hazırlanabilirsiniz. Peki, yaz diyeti nasıl yapılır?

Yaz tatilinde sahillerde güneşlenebilir, doğa parkurlarında uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Ama önce yaz diyeti ile fit hale gelmelisiniz. İşte zayıflatan yaz diyeti… 1 HAFTALIK YAZ DİYET LİSTESİ 1.GÜN Kahvaltı:1 kase çilek, 2 dilim kepek ekmek, tost,1 tatlı kaşığı bal Öğle: 3 tatlı kaşığı muhallebi, 2 dilim kepek ekmeği, salata, 6 parça hindi eti Akşam: 5 kiraz, 3 ince dilim yağsız dana eti, 1 kase yoğurt, 1 ufak haşlanmış patates 2.GÜN Kahvaltı: 1 bardak şekersiz çay veya kahve, 1 kase meyveli müsli Öğle: 1 bardak nar suyu, 2 dilim kepek ekmekli tost Akşam: 1 haşlanmış patates, 1 armut, 5 küçük parça ızgara tavuk eti 3.GÜN Kahvaltı: 10 adet üzüm, 1 yumurta, 1 dilim dana jambon, 1 domates Öğle: Salata, 1 haşlanmış patates, patatesin yarısı kadar peynir Akşam: 3 top dondurma, 1 porsiyon bolonez soslu makarna 4.GÜN Kahvaltı: 1 kase yoğurt , 1 kase taze meyve salatası (muz, çilek, kivi, armut) Öğle: 1 domates , 2 ince dilim ızgara hindi eti Akşam: 1 yemek kaşığı patates püresi, 1 porsiyon yaz sebzeleri türlü yemeği, az meyve 5.GÜN Kahvaltı: 1 bardak portakal suyu, 1 el kadar yufka ile gözleme Öğle: 1 dilim kepek ekmek, 1 kase mercimek çorbası, 1 kivi Akşam: 1 kase yoğurt, 5 tane köfte, 1 tane haşlanmış patates 6.GÜN Kahvaltı: 1 elma, 1 kase ılık sütlü müsli Öğle: 3 dilim karpuz, 2 dilim kepek ekmekli tost Akşam: 1 porsiyon makarna, 1 porsiyon haşlanmış patates-havuç-bezelye garnitür, salata 7.GÜN Kahvaltı: 1 dilim kavun, 1 yumurta ve 1 domatesli omlet Öğle: 1 kaşık patates püresi, 1 porsiyon etli taze fasulye yemeği Akşam: 1 porsiyon pirinçli semizotu yemeği, 1 kase meyve salatası,1 dilim kepek ekmek Not: beslenme düzeninizde yapacağınız değişiklikler öncesi doktorunuza başvurunuz.