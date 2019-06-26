Yaz boyunca sizi "Anneee çok sıkıldım" cümlesinden kurtaracak tavsiyeler

Okul çağında çocuğu olan ebeveynler bilir; okullar kapanınca anne babaların en sık duyduğu şey, "Anneee çok sıkıldım" cümlesi olur. Yaz aylarında her anne babanın en zorlandığı konuların başında, çocukların artan boş vakitlerini eğlenirken öğrenebilecekleri aktivitelerle doldurmak geliyor. Anne babalar genellikle çalıştığı için, çocuklar ise bu boş vakitlerini daha çok evde geçiriyor.

Bu programlarla çocuklarınızın boş vakitlerinde hem eğlenmesini hem de yeni okul dönemine daha hazırlıklı kalmalarını ve öğrendikleriyle derslerinde bir adım daha önde olmalarını sağlayabilirsiniz.

Çocukların teknoloji ve bilim alanlarında eğitimine odaklanan Da Vinci Kids TV, yaz boyunca, çocukların evde sıkılmadan keyifli vakit geçirmeleri için "doktorluktan YouTube programcılığına ya da robot mühendisliğinden Google yazılım mühendisliğine kadar" günümüzün ve geleceğin birçok mesleğini deneyimletirken sevdiren "Büyüyünce Ne Olsam?" programını sunacak.

Aynı zamanda, "Akıllı Para Yönetimi" ile çocuklara para bilincini öğretecek olan Da Vinci Kids, ödüllü "Bilimi Geliştirmek" programı ile evde yapılabilecek eğlenceli bilim deneylerini gösterecek ve üniversite seviyesindeki fiziği çocukların dilinde eğlenceli bir şekilde anlatacak.

Kaynak: Bültenler