Yaz boyunca sahillerde 151 acil müdahale - Haberler
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Yaz boyunca sahillerde 151 acil müdahale

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Yaz boyunca sahillerde 151 acil müdahale

Yaz sezonunda denizde kenarında meydana gelebilecek olaylarda her saniyenin büyük önemi olduğu bilinciyle hareket eden sağlık ekipleri, Mavi Bayraklı halk plajları başta olmak üzere sahillerde her yıl onlarca acil vakaya müdahaleye ediyor.

Yaz sezonunda denizde kenarında meydana gelebilecek olaylarda her saniyenin büyük önemi olduğu bilinciyle hareket eden sağlık ekipleri, Mavi Bayraklı halk plajları başta olmak üzere sahillerde her yıl onlarca acil vakaya müdahaleye ediyor. Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından 15 Haziran tarihinden itibaren sahillerde göreve başlayan ekipler, 19 Eylül'de yaz sezonunun kapanması ile birlikte görevlerini tamamladı.

İLK MÜDAHALE YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Altınkemer Halk Plajı, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı, Kerpe Miço Kadınlar Plajı, Cebeci Halk Plajı, Kumcağız Halk Plajı, Seyrek, Sarısu ve Bağırganlı Halk plajlarında sağlık ve nakil hizmeti verildi. Yaz sezonu boyunca görevli sağlık ekipleri tarafından 151 vakaya müdahale edildi. Denizde ve plajlarda oluşabilecek kazalarla cankurtaranların kurtardığı vatandaşlara ilk müdahale yapıldı.

YAZ BOYU ÇALIŞTILAR

Büyükşehir'in sağlık personeli, pandemi tedbirleri kapsamında koruyucu ekipmanlarıyla vatandaşa hizmet veriyor. Yaz sezonu boyunca boğulma, burkulma, bayılma, kesi, pansuman, tansiyon, soğuk uygulama, hastaneye sevk başlıklarında vatandaşa acil müdahalede bulunuldu. Acil vakalarda her geçen saniyenin önemli olduğunu aktaran yetkililer, Kocaelililerin sağlıklı ve güvenli ortamlarda denize girebilmesi için her yaz hasta nakil ambulanslarıyla hizmet verildiğini ifade etti.

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