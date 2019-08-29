Yaz Bokskulu tam gaz
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Boks İl Temsilciliği tarafından açılan boks yaz okulu çalışmaları sürüyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Boks İl Temsilciliği tarafından açılan boks yaz okulu çalışmaları sürüyor.
Gençlik Spor'a ait 4 Eylül Boks Spor Salonunda verilen kursa sporcuların katılım oranının oldukça yüksek olduğu gözlemlendi.
Antrenör Oğuzhan Karaoğlan yönetiminde devam eden boks antrenmanları haftanın 5 günü 2 grup halinde yapılıyor.
İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan yıldız, genç ve büyük sporcular, antrenmandaki performanslarıyla antrenör Karaoğlan'dan tam not aldı. - SİVAS