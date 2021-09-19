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Yaz bitmesine rağmen plajlar dolu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Yaz bitmesine rağmen plajlar dolu

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, insanların tatili uzatmasına sebep oldu.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, insanların tatili uzatmasına sebep oldu. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde hafta sonunda vatandaşlar denizin keyfini çıkarttı.

Yaz ayının geride kalmasına rağmen havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yalova Çınarcık ilçesinde yerli yabancı vatandaşlar ise denizin tadını çıkarıyor. Kimi güneşlenirken, kimi ise serin suda yakınlarıyla oyunlar oynuyor. - YALOVA

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