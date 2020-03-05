Yaz aylarının şerbeti için kar toplayıp, kuyularda saklıyorlar

05.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.03.2020 10:40

DENİZLİ'de kar yağışının en çok yaşandığı ilçelerden biri olan Çameli'de bazı vatandaşlar, yazın serinleten kar şerbeti yapımı için eksi 10 dereceyi bulan soğuk havada doğal, ayak basılmamış yüksek kesimlerde kar toplayarak, güneş görmeyen kuyularda saklıyor. Kuyularda saklanan karlar yazın sıcak havada pekmezli, vişneli şerbetle tüketiliyor.

Çameli ilçesi Emecik Mahallesi'nde tarımla geçimlerini sağlayan çiftçiler, kış aylarında kar toplayıp, yazın kullanmak için güneş görmeyen kuyularda saklıyor. Yazın sıcaktan bunalanlar için pekmez ya da vişne suyuyla hazırlanan şerbetin yapımı için kar, doğal ve ayak basılmamış yüksek kesimlerden seçiliyor. Naylonla kaplanan traktör römorklarına çiftçiler tarafından eksi 10 dereceye varan soğuk havada yüklenen tonlarca kar, güneş görmeyen ağaçlık alanlara taşınıyor. Ardından ise karlar 4 metre derinliğinde 6 metre genişliğindeki açılan çukurlara gömülüyor. Karın erimemesi için de üzeri önce naylonla daha sonra da çam ağaçlarının kabuklarıyla kaplanıp, toprakla kapatılıyor. Yaz aylarında da çukurlardan çıkartılan kar, şerbet yapımı için satılıyor.

Emecik Mahallesi'nden Ramazan Kınayer ve ailesi sabahın erken saatlerinde traktörleri ile Kargın Yaylasında karın temiz olduğu alanlara çıkıyor. Yaklaşık 2-3 metre kar yüksekliği olan alanda İmece usulü tüm akrabalar kar kuyusuna kar dolduruyor. Yaz mevsimi gelince, düğünlerde ve mevlitlerde köy halkına serin serin kar şerbeti satıp, geçimlerini sağlıyorlar. Ramazan Kınayer, bu kış yaklaşık 76 ton kar topladıklarını belirtip, "Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez kar şerbeti için kar toplayıp, kuyularda saklıyoruz. Kolay bir iş değil, soğuk havada akrabalarımızla çalışıyoruz. Römork 2 ton kar alıyor. Traktörle 38 kez kar taşıdık. Karları saklamak için 10 ayrı kuyu açtık. Yaz aylarının sıcağında kuyulardan karları çıkarıp, toptan kilosunu 5 liraya, 30 kiloluk çuvalını ise 12 liraya satıyoruz" dedi. Kınayer, kendileri gibi bu işi şubat ile mart ayı başı arasında yapan bölgede 20 kadar aile olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA