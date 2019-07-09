Yaz Aylarında Kolunuzdan Çıkarmayacağınız 3 Akıllı Bileklik

Samsung, Apple gibi şirketlerin piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarına ek olarak tanıttığı giyilebilir teknolojik ürünler, genellikle yüksek fiyatlarıyla kullanıcılara uzak kalabiliyor. Özellikle günlük kullanımda hem şıklığına dikkat eden hem de fiziksel faaliyetlerini kontrol altında tutmak isteyen kullanıcılar, yüksek fiyatları nedeniyle farklı alternatiflere yönelebiliyorlar.

Tam da yaz aylarına gelmişken akıllı bileklik sahibi olmak isteyen takipçilerimize özel hazırladığımız listemizde Xiaomi mi Band 4, Xiaomi mi Band 3 ve Bix MyBand isimli akıllı bilekliklere yer verdik. Gelin yaz aylarında kolunuzdan çıkartmak istemeyeceğiniz bu akıllı bilekliklere birlikte göz atalım.

Not: Listemizde yer alan ürünlerin Teknostore sayfalarına başlıklara tıklayarak ulaşabilirsiniz.

1. Xiaomi mi Band 4 Akıllı Bileklik - Global Versiyon

Akıllı telefonlarının yanı sıra özellikle mi Band serisi akıllı bileklikleriyle tüm dünyada adından söz ettiren Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği mi Band 4, sahip olduğu özelliklerle kendisini diğer akıllı bilekliklerden ayırıyor. Renkli AMOLED ekranı, tek şarjla 20 günlük pil ömrü, nabız ölçer, adım ölçer, titreşim, alarm, kronometre, hareketsizlik bildirim, mesaj bildirimleri, arama görüntüleme ve reddetme gibi özellikleriyle öne çıkan mi Band 4'ü asla kolunuzdan çıkarmak istemeyeceksiniz. Tüm bu özelliklerine ek olarak müzik kontrolü sunmasının yanı sıra 5ATM su direncine sahip bu cihazı, kolayca günlük kullanımınıza entegre edebilirsiniz.

2. Xiaomi mi Band 3

Akıllı bileklik kategorisinde fiyat/performans denince akla ilk gelen ürün olan Xiaomi mi Band 3, kullanıcılara sunduğu özelliklerle günlük hayatında akıllı bileklik kullanmak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. OLED ekranı, tek şarjla 20 günlük pil ömrü, mesaj ve bildirim görüntüleme, nabız ölçümü, alarm, titreşim, adım ölçer, uyku düzeni takibi, mesaj ve arama görüntüleme, kalori ölçer gibi özelliklere sahip olan cihaz, tıpkı mi Band 4'te olduğu gibi 5ATM suya dayanıklılık sunmasıyla kullanıcıların bileklerinden çıkarmalarına gerek bırakmayan bir kullanıcı deneyimi yaşatabilir.

3. Bix MyBand Tansiyon Ölçer Akıllı Bileklik

Piyasadaki birçok akıllı bileklikte aranmasına rağmen bulunamayan tansiyon ölçer fonksiyonuna sahip Bix MyBand Akıllı Bileklik, bu fonksiyonuna ek olarak sunduğu özelliklerle sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. TFT ekranı, tek şarjla 5 ile 7 gün arasındaki pil ömrü, adım sayar, nabız ölçer, alarm, kamera kontrolü, hareketsizlik, çağrı ve mesaj bildirimleri gibi özelliklere sahip olan cihaz, IP67 sertifikasına sahip olmasıyla suya ve toza karşı dayanıklılığını ispat ederek kullanıcılar için oldukça ideal bir seçim olabileceğini gösteriyor.

Yaz aylarında hem sağlığınızı kontrol altında tutmak için yardımcı olacak hem de sunduğu özelliklerle yaşamınızı kolaylaştıracak bileğinizden çıkarmak istemeyeceğiniz bileklikleri listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Listemizdeki akıllı bileklikler dışında Teknostore'da bulunan diğer akıllı bileklikleri incelemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.