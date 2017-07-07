Yaz Aylarında Keneye Dikkat

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Uslu, kenelerin 'ixodidae' ailesinde bulunan 'hyalomma marginatum marginatum' türünün, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne (KKKA) neden olduğunu belirtti.



Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, bu kene türünün özellikle sayısal bakımdan Temmuz-Ağustos aylarında kırsal alanlarda insan ve diğer canlıların vücuduna tutunarak tehdit oluşturduğunu aktardı.



Vaka sonrasında, hastanın, keneyi kendi imkanlarıyla çıkarmaması gerektiğini vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:



"Kene, tek bir hamlede tutulup çekildiği zaman, tükürük bezlerindeki virüsü anında insana bulaştırabilmektedir. Onun için kenenin vücuda yapışık olan en yakın bölgesinden tutulup, hafifçe biraz çektikten sonra bir dakika kadar beklenmesi gerekli.



Kene çıkarıldıktan sonra parazitoloji laboratuvarına gönderilip larva, nimf veya erişkin olduğunun saptanması gerekmektedir. Aynı zamanda, KKKA ile biyolojik mücadele kapsamında kullanılan beç tavuğu veya keklik, belirli miktarda keneyi yedikten bir süre sonra kendisi kene toksikasyonundan, kene felcinden ölmektedir. Dolayısıyla bunlar, keneyle mücadelede uygun bir yöntem değil."