Yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşayan mahalleye kaynaktan takviye
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Yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşayan mahalleye kaynaktan takviye

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akseki İlçesi'ne bağlı Çınardibi Mahallesi'nin içme suyuna yeni kaynak suyu takviye yaparak yaz aylarında yaşanan su sıkıntısına çözüm getirdi.

Yaz aylarında içme suyu sıkıntısı yaşayan mahalleye kaynaktan takviye
14.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:43

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Akseki İlçesi'ne bağlı Çınardibi Mahallesi'nin içme suyuna yeni kaynak suyu takviye yaparak yaz aylarında yaşanan su sıkıntısına çözüm getirdi.

Akseki'nin Çınardibi Mahallesi'nde tespit edilen kaynak suyu Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri tarafından mevcut içme suyu hattına eklendi. Mahalleye su sağlayan hat güzergahı yakınında tespit edilen kaynak suyu, 300 metre uzunlukta yeni bir boru hattı döşenerek çıkış noktasından hazır isale hattına bağlandı.

ASAT Genel Müdürlüğü Akseki Şube ekiplerince tamamlanan çalışma sonucunda Çınardibi Mahallesi'nin özellikle yaz aylarında artan içme suyu ihtiyacı ortadan kaldırıldı. Yapılan takviye sayesinde su tüketiminin arttığı yaz sezonunda ortaya çıkan sıkıntının sona ereceği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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