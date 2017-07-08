Yaz Aylarında Havuza Girecekler Dikkat

Son günlerde ülke genelinde artan sıcaklık değerleri, insanları serinlemek için farklı alternatiflere yönlendiriyor.



Özellikle deniz bulunmayan illerde bu aylarda en çok tercih edilen yerlerin başında gelen yüzme havuzları, periyodik temizliklerinin yapılmaması ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde insan sağlığını tehdit eden alanlar haline gelebiliyor. Uzmanlar ise; havuz suyunun hastalıkları barındırma açısından deniz suyuna göre çok daha fazla risk taşıdığını belirtiyor. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan MG Van Havuz Yöneticisi Müjdat Pınaroğlu, yüzme havuzlarında kullanılan suyun hijyen kurallarına uygun halde olmaması durumunda birçok hastalığa davetiye çıkarabileceğini ifade ederek, "Bu nedenle serinlemek için tercih edilen havuzun temiz ve düzenli olarak hijyen kontrollerinin yapıldığına emin olunması gerekiyor. Aksi takdirde kolera, tifo, hepatit, cilt ve bağırsak enfeksiyonları gibi birçok bulaşıcı hastalıkla karşılaşılabilir" dedi.



Gerekli testlerin ve ilaçlamanın yapılmadığı havuzlarda yosunlaşmanın başladığını aktaran Pınaroğlu, "Bir havuzda bu önlemler alınmazsa havuz yosunlaşmaya başlıyor. Rengi yeşil ya da süt beyazına dönüşür. Bu ya ilaçlama çalışmasının yapılmamasından ya da yanlış ilaçlamadan kaynaklanıyor. Her iki durumda insan sağlığını tehdit ediyor. Bu durum özellikle deri hastalıklarına davetiye çıkardığı gibi ciltte ve gözlerde kaşınma, borun akıntısı gibi sonuçları da doğurabilmektedir. O yüzden de yüzeceğiniz havuzlara dikkat etmeniz gerekiyor" diye konuştu.



Van'da son dönemlerde havuz sayısında ciddi bir artış olduğunu ifade eden Müjdat Pınaroğlu; yaptıkları çalışmaları şu şekilde anlattı:



"İlimizde de son dönemlerde havuz sayısı hızla artmaktadır. Burada bizlerin kontrolünde olan havuzlarda, 3 günde bir test kitimizle Ph değerleri ve klor seviyelerini ölçüyoruz. Ona göre de havuzlarımızda ilaçlama yapıyoruz. Özellikle umuma açık olan havuzlarda bakteri oranları oldukça fazladır. O yüzden de kent merkezindeki havuzların düzenli periyotlarla Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından denetlenmesi gerekiyor. Özellikle haziran-temmuz dönemlerinde mutlaka 15 günde bir bu havuz sularının dezenfekte edilmesi ve gerekli ilaçlamaların yapılması gerekiyor. Bununla alakalı çalışma yapan kişinin sertifikasının olması ve bu konuda ehil olmasına dikkat edilmesi gerekiyor."



Tüm bunlara ilaveten haftada bir defaya mahsus klorlu şoklama denilen yöntemin de uygulanmasını isteyen Pınaroğlu, bunların yapılmadığı havuzların bakteri yuvası haline geldiğini ve tehlike saçtığını da sözlerine ekledi. - VAN