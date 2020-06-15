Yaz aylarında en çok yapılan tesettür giyim hataları nelerdir?
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Yaz aylarında en çok yapılan tesettür giyim hataları nelerdir?

Yaz mevsimini gelmesiyle giyim kombinleri değişmeye ve sıcak havalara göre uyarlanmaya başladı. Ancak yaz aylarında tesettür giyim kombini yapılırken düşülen hatalar tesettür giyimde olumsuz görünümlere neden olabiliyor. Bu yüzden bazı noktalara dikkat ederek yaz aylarında ideal tesettür giyim kombinleri elde edilebilir.

Yaz aylarında en çok yapılan tesettür giyim hataları nelerdir?
15.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:32

Her mevsim kadınların tercihi olan tesettür giyim kombinleri, yaz aylarında da bayanların tercihi oluyor. Ancak yaz aylarında daha özel şekilde kombinlenen tesettür giyim parçalarına dikkat edilmezse hoş olmayan görünümler ortaya çıkabilir. Bu yüzden yaz aylarında en çok yapılan tesettür giyim hatalarından uzak durarak ideal kombinler elde edebilirsiniz.

ŞEFFAF KUMAŞLARA DİKKAT

Yaz aylarında tesettür giyim kombinlerinde en çok yapılan hata içi belli eden kumaşların gözden kaçmasıdır. Gömlekler, etekler, elbiseler, pantolonlar ve hatta şalla şeffaf tasarımlı olabiliyor. Bu detayların özden kaçması durumunda ölçülü giyim kombininizde kusur olacak ve hataya düşmüş olacaksınız.

BİLEKLERE DİKKAT

Yaz ayarında tercih edilen kombilerde genel olarak şık algılanan bazı durumlar tesettür giyimde yanlış olabiliyor. Ayak bileklerini açıkta bırakan tasarımlar bu noktada en büyük hata nedenlerinden biridir. Bu nedenle tercih edilen pantolon ve elbiselerin boylarına dikkat etmelisiniz.

DAR PAÇALAR

Yeni sezon tasarımlarında öne çıkan parçalardan biri olan dar paça pantolonlar tesettür giyim kombinelerinde yer almaş halinde hataya yol açmaktadır. Ayak bileklerini açıkta bırakma konusunda olduğu gibi bu konuda da düşülen hataya dikkat edilmelidir.

KISA TASARIMLAR

Özellikle genç tesettür giyim detaylarında göze çarpan hatalar tesettür elbise, tesettür tunik, pamuklu şal, tesettür takım, uzun elbise ve tesettür abiye gibi detaylarda da kendini gösterebiliyor. Bu noktada kısa bluz ve tuniklerin kullanımında hatalar göze çarpmaktadır. Kısa bluz ve kısa tuniklerin pantolonla beraber kullanılması ölçülü giyimde hataya neden olurken pantolon tercih edilen kombinde uzun gömlek ve uzun tunik tercihi doğru seçim olacaktır.

ŞAL KULLANIMI

Sıcak havalardan bunalıp şalı bol şekilde bağlamak tesettür giyim hatasına neden olabiliyor. Ani bir rüzgarla dağılan şal, bir anda boyun, saç ve kulak bölgenizde açıkta bırakabilir.

Şal kullanımında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da kumaş seçimidir. Şalın kumaşı ince olmamalı içini gösteren tarzda olmamalıdır.

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