Yaz aylarında duş alırken bu uyarılara dikkat
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Yaz aylarında duş alırken bu uyarılara dikkat

Yaz aylarında duş alırken bu uyarılara dikkat
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle sık sık duş alınıyor.

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle sık sık duş alınıyor. Bu durumun cilt sağlığını olumsuz etkilememesi adına uyarılarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, "Kışın kendisini gösterecek deri kuruluğuna yol açabilir. O nedenle derinin nemini koruması için bol su tüketilmeli, duşta kalış süresi kısa tutulmalı ve ılık su ile banyo yapılmalı" dedi.

Serin başlayan yaz mevsiminin bugünlerde kendisini iyice hissettirmeye başladığına dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, "Artan sıcaklar zaman zaman bunaltıcı hale gelirken serinlemek ve ter atmak için de daha sık duş alınmaya başlandı. Ancak insan cildinin sadece yazın değil her mevsim bakıma ihtiyacı var. Sık duş almanın özellikle kışın kendisini gösterecek deri kuruluğuna yol açabilir" diye konuştu.

Kaşıntı, deri dökülmesi ve rahatsızlık hissi ile belirti veren deri kuruluğunun bazen egzamaya dönebileceğini söyleyen Dr. Küçükoğlu Cesur, "Deri kuruluğu her mevsimde görülebilmesine karşın havalar soğuduğunda daha sık ortaya çıkar. Yaz aylarında sık duş almak, havalar soğuduğunda deri kuruluğu ile karşılaşmamıza neden olabilir" uyarısında bulundu.

DUŞTA ILIK SU TERCİH EDİLMELİ

Yaz mevsiminde alınacak önlemlerle cilt kuruluğunun önüne geçmenin mümkün olacağını belirten Dermatolog Dr. Küçükoğlu Cesur şunları söyledi:

"Sık aralıklarla duş almak, duşta uzun süre vakit geçirmek, fazla kese yapmak cilt kuruluğunu arttıran etkenlerin başında geliyor. Yıkanmak için kullanılan sabun ve duş jelleri de deride ciddi anlamda kurumaya sebep olacağı için duş esnasında krem ya da yağ tarzında yıkanma ürünleri tercih edilmeli. Duşta sıcak su kullanılması da derinin altındaki nem içeriğini azaltarak cildin kurumasına neden olabilir, bu yüzden duşta ılık su tercih edilmeli."

SAĞLIKLI DUŞ İÇİN ÖNERİLER

Duş sonrasında kullanılacak nemlendirici losyonların derinin kurumasını önlemeye faydalı olacağını ve özellikle deri kuruluğu olan kişilere mutlaka önerildiğini söyleyen Dermatolog Dr. Küçükoğlu Cesur, bu konuda yaş faktörünün de önemli olduğunu belirterek, "Cilt kuruluğu yaşın ilerlemesiyle birlikte daha fazla görülmeye başlar. Yaş ilerledikçe cildin yağ üreten bezleri hem sayı hem de aktive olarak azalır. Bu nedenle yaşlı kişilerin duş sırasında alınacak önlemlere daha çok dikkat etmeleri gerekir" ifadelerini kullandı. Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, cilt kuruluğunu önlemek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Özellikle yaz aylarında derinin nemini koruması için bol su tüketilmeli. Duşta kalış süresi kısa tutulmalı ve ılık su ile banyo yapılmalı. Sabunlar ciltte kuruluk problemine neden olacağından sabun ve jel yerine krem ya da yağ tarzında yıkanma ürünleri tercih edilmeli. Duştan sonra mutlaka nemlendirici krem ya da losyonlar kullanılmalı. Klimanın kullanıldığı yerlerde nem miktarı düşeceği için bulunulan ortam nemlendirilmeli."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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