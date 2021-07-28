Yaz aylarında D3 vitamini önerisi
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Yaz aylarında D3 vitamini önerisi

Yaz aylarında D3 vitamini önerisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Dr. Ebru Koç, yalnızca kışın değil yaz aylarında da D3 vitamininin tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Ege ve Akdeniz Bölgesinde yaşayan insanlarda D3 vitamini eksikliği görülmüştür.

Dr. Ebru Koç, yalnızca kışın değil yaz aylarında da D3 vitamininin tüketilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Ege ve Akdeniz Bölgesinde yaşayan insanlarda D3 vitamini eksikliği görülmüştür. Bu da bize gösteriyor ki sadece güneşten alınan D3 vitamini vücudun ihtiyacını karşılamayabilir" dedi.

Kemik sağlığının korunmasından kandaki kalsiyum düzeyine, kalsiyum ve fosforun normal emilimine kadar birçok faydası bulunan D3 vitaminine ilişkin Aksu Vital Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, açıklamalarda bulundu. D3 vitamini eksikliğinin dünyada ve Türkiye'de de yaygın olarak görüldüğünü söyleyen Koç, "Yaşımız ilerledikçe D vitamini ihtiyacımız da artmaktadır. Vücut D3 vitaminine her yaşta ve her koşulda ihtiyaç duymaktadır. Özellikle güneş ile yeterince depolanamadığı durumlarda dışarıdan takviye olarak alınması gerekebilir" ifadelerini kullandı.

EGE VE AKDENİZ BÖLGESİNDE EKSİKLİĞİ GÖRÜLÜYOR

Dr. Ebru Koç, "D3 vitamini bilinenin aksine sadece kış mevsiminde değil yaz aylarında da kullanılmalı. Özelikle güneş ile alınan D3 vitaminin vücuttaki etkisi artacağı için yaz aylarında kullanımına ara verilmemelidir. Yapılan araştırmalarda ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesinde yaşayan insanlarda da D3 vitamini eksikliği görülmüştür. Bu da bize gösteriyor ki sadece güneşten alınan D3 Vitamini vücudun ihtiyacını karşılamayabilir" diye konuştu.

ÇOCUKLARDA BÜYÜME VE KEMİK GELİŞİMİ İÇİN GEREKLİ

D3 vitaminin gıdalar ve gıda takviyeleriyle de desteklenebileceğini belirten Koç, "D3 vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna, normal dişlerin ve normal kas fonksiyonlarının korunmasına katkıda bulunur. D3 vitamini çocuklarda normal büyüme ve kemik gelişimi için gerekli olup hücre bölünmesinde görevi vardır" dedi.

D3 vitaminin eksik edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Koç, eksikliğinde yorgunluk ve halsizlik gibi belirtilerin de görülebileceğini dile getirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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