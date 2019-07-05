Yaz aylarında böbrek yetmezliği riski artıyor!

Böbreklerimiz, kanı süzmenin yanında; kan üretiminin sağlanması, sıvı-elektrolit dengesi ve kan basıncının düzenlenmesi gibi çok önemli görevler yapmaktadır. Böbreklerimizden, dakikada yaklaşık 1,2 litre kan geçer. Yani, kalbin pompaladığı kanın 1/5'i böbreklerden geçer ve böbreklerde günde yaklaşık 150-180 litre sıvı süzülür ve bu süzülen sıvının 1.5 litresi idrar olarak atılır. Ayrıca terleme ve solunumla birlikte hissedemediğimiz yaklaşık 0,5-1 litre sıvı kaybederiz.Bunları da hesaba kattığımızda günde idrarla birlikte ortalama 2-2,5 litre sıvı kaybederiz. Bu nedenle günlük en az bu miktara denk gelen miktarda sıvı almalıyız.

Yaz Aylarında Bol Su İçin

Yaz aylarında özellikle sıcak havalarda artan terlemeye bağlı hissedilmeyen sıvı kayıplarının artması, özellikle bu gibi zorlu şartlara uyum zorluğu olan yaşlılar, böbrek hastalığı olanlar veya böbrek nakli olanlar için ciddi tehlike oluşturmaktadır. Bu hastalarda böbreklerin susuz kalması çok risklidir ve böbrek yetersizliğine yol açabilir.

Nelere Dikkat Edilmeli?

Sıcak havalarda oluşabilecek sıvı kayıplarına karşı çok hassas olan, 60 yaş üzerindeki kişiler ve böbrek hastalarının yaz aylarında aşırı sıcaklardan korunmaları ve yeterli sıvı alımı konusunda çok dikkatli olmaları gerekir. Yaz aylarında artan sıvı açığının, yerine konması için yeterli miktarda sıvı alınmalıdır. Bunun yanı sıra; idrar sökücü özelliklerinden dolayı fazla çay tüketimi ve sıvı açığını arttıracağı için kola gibi şekerli içeceklerin tüketimi de uygun değildir.

Kaynak: Bültenler