Yaz aylarında beslenme rehberi

Sıcak havalar, sohbetlerle uzayan akşamlar, tatil ve rahatlama derken yemek konusunda ipin ucunu kaçırabilir, sağlıksız tercihlerle sağlığımızdan olabiliriz. Sıcak havaların da etkisiyle tüketilen gazlı içecekler, uzun gecelerde yapılan yemek kaçamakları, hatta çok fazla tüketilen meyveler bile olumsuz sonuçlar yaratabilir.

Yaz aylarında beslenme nasıl olmalıdır?

Yaz mevsiminde; sağlıklı bir dönem geçirebilmek için sıcak havaların vücuttan attığı sıvıyı yerine koyabilecek bir beslenme rutini oluşturmak gerekir. Çünkü yaz aylarında sıcaklıkların artması, sıvı kaybına yol açarak, kişide tansiyonun düşmesine, baş dönmesi, mide bulantısı gibi şikayetlere neden olmaktadır. Ayrıca sıcak havalarda kalp hastalıkları, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon gibi çok ciddi hastalıklarda artışlar gözlemlenmektedir.

Bu noktada ağır ve yağlı yiyecekler yerine daha hafif ve pişirme yöntemi olarak haşlama veya ızgara tercih edilmeli ve en önemlisi de bol bol su içilmelidir. Tercih konusunda çok dikkatli olunmalı, sofralarda sebze ve meyvelere daha fazla yer açılmalı, hamur işleri ise çok az tüketilmelidir.

Yaşamın kaynağı; su

Su, başlı başına bir besin mucizesidir ve yaz mevsiminde vücudun suya olan ihtiyacı daha da artar. Çünkü normal şartlarda dışkı, idrar ve solunum yolu ile vücuttan ayrılan su, yaz aylarında sıcakların da etkisiyle terleme yoluyla ayrılır. Bu noktada vücut çok fazla sıvı ve mineral kaybı yaşar. Bunun önüne geçebilmek içinse susamayı beklemeden su içmek gerekir. Yetişkin bir bireyin yaz aylarında içmesi gereken su miktarı günlük en az 2,5 litredir.

Tuz ile aranıza mesafe koyun

Tuz, vücuttaki su kaybını arttıracağından tuz tüketimine sınırlama getirilmelidir. Birçok kişi yemeklere daha az tuz koyduğunu söylese de hazır ve paketlenmiş gıdalardan da uzak durmak gerekir. Çünkü bu gıdalar yüksek oranda tuz içerir. Bunun yanı sıra yaz aylarında çokça tüketilen gazlı içecekler de içerdiği tuz sebebiyle tüketilmemelidir. ,Düşük sodyumlu maden suları tercih edilebilir.

Mutlaka mevsim sebze ve meyveleri tüketin

Meyve ve sebzeler düzenli olarak tüketildiğinde vücut direncini arttırır. Aynı zamanda içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde güneşin yaydığı zararlı ışınlara karşı vücudu korur. Kırmızı – Mor Meyveler: Antioksidon yönünden yüksek olan kırmızı meyveler kansere karşı tam bir kalkandır, aynı zamanda kalp-damar sağlığımızı olumlu etkiler. Sarı – Turuncu meyveler: Genellikle C vitamini yönünden yüksek olan bu meyveler vücuttan toksin atımına yardımcı olmaktadır.Ancak meyvelerin şeker içerdiği unutulmamalı ve tüketilirken ölçüsü kaçırılmamalıdır.

Kızartmalar gidiyor, ızgara yemekler geliyor

Yaz aylarında sağlıklı beslenmenin en önemli kurallarından biri de doğru pişirme yöntemini seçmektir. Bu noktada yağda kızartmalar yerine çok daha sağlıklı olan ve yiyeceklerin besin değerini koruyan ızgara yöntemi tercih edilmelidir. Sindirim sistemini zorlayan baharatlı ve yağlı yiyecekler yerine daha çok az yağda ızgara olarak pişirilmiş sebze, balık veya tavuk eti tercih edilmelidir.

Tüm bunların yanı sıra;

Posadan zengin oldukları ve kabızlığı önlemesi dolayısıyla kuru baklagiller tüketiniz.

Kan şekeri dengesini ayarlamak için meyvenin yanında kuruyemiş tüketin,

Tok tutması ve lifli olması sebebiyle sindirimi kolaylaştıran yulaf ezmesi tüketin,

Ter ile vücuttan atılan mineralleri yerine koymak için doğal soda için,

Tatlı tercihinizi şerbetli tatlılar yerine dondurmadan yana kullanın.

Kaynak: Bültenler