Yaz aylarında besin zehirlenmelerine dikkat!

20.08.2019 15:54

ALIŞVERİŞ YAPARKEN BU NOKTALARA DİKKAT!

Besin değerini kaybetmemiş, hijyenik açıdan kontrolleri sağlanmış güvendiğiniz yerlerden alışveriş yapmaya özen gösterin. Market alışverişlerinde et, süt ve süt ürünleri ile dondurulmuş besinleri alışverişinizin sonunda alın. Bu besinleri market sepetinde uzun süre bekletmek bakterilerin üremesine ve bozulmalara yol açar. Satın aldığınız çiğ etler ve sebzeleri buzdolabında onlar için uygun olan farklı raflarda saklayın. Et, tavuk ve balıkları buzdolabında iyi paketlenmiş bir şekilde saklayın. İyi paketlenmeyen paketlerden sızacak et suları, diğer besinlere bulaşmalara ve bozulmalara yol açabilir. Tahıllar ve kuru baklagilleri kuru ortamlarda ve 15°C -20°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edin.

YEMEK HAZIRLAMADAN ÖNCE ELLERİNİZİ YIKAMAYI UNUTMAYIN!

Besinleri hazırlarken yaparken ellerinizi mutlaka sabunla en az 2 dakika yıkamayı unutmayın. Besinlerin hazırlanmasında kullandığınız kesme tahtaları, bıçak gibi araç ve gereçleri kullanırken çok dikkatli olun. Et, balık ve tavuk gibi besinlerin hazırlanmasında kullanılan araç ve gereçleri sebze ve diğer besinlerin hazırlanmasında kullanmamaya özen gösterin.

BESİNLERİ PİŞİRİRKEN VE SAKLARKEN DİKKAT!

Besinlerinizin iyi piştiğinden emin olun. Yiyecekler piştikten sonra buz veya soğuk su ile dolu bir kapta soğumasını sağlayarak buzdolabında muhafaza edin. Pişmiş yiyecekleri oda sıcaklığında iki saatten fazla bekletmeyin, buzdolabından çıkararak ısıttığınız bir yiyeceği ise yeniden buzdolabına geri koyup tekrar ısıtmayın.

Kaynak: Bültenler