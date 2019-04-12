Yayman ve Hassa Protokolü ve Yeni Muhtarlarla Buluştu

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ile Hassa ilçesinde yeni seçilen muhtarlarla bir araya geldi.

Yayman, Akbez mahallesindeki bir lokantada düzenlenen akşam yemeği programındaki konuşmasında, Hatay'ın en stratejik ilçesinin Hassa olduğunu söyledi.

İlerleyen zamanlarda Hassa'ya bir hükümet konağı yapacaklarının müjdesini veren Yayman, şunları kaydetti:

"Bir diğer önem hususlardan biri de doğal gaz meselesi. Hassa'ya Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde doğal gazı getireceğiz. Önümüzdeki günlerde buradaki heyetle birlikte mahallerimize teşekkür ziyaretlerinde bulunacağız. Sizlerin misafiri olacağız. Hizmet yapılır, yol yapılır, hastahane yapılır, köprü yapılır ama en önemlisi birlik beraberlik. Hassamız Zeytin Dalı Harekatı'nda ne kadar kahraman insanlara sahip olduğunu göstermiştir. Hassamız gerçekten takdire şayan insanlarımızın yaşadığı bir ilçedir."

Seçimin geride kaldığını ve kazananın Hassa olduğunun altını çizen Yayman, mahalle muhtarlarının ayrım yapmadan herkesi kucaklamaları gerektiğini belirtti.

Yayman, mahalle muhtarlarına ilerleyen günlerde muhtarlık rozeti ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalı fotoğrafını hediye edeceğini de sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, MHP İlçe Başkanı Seydi Öztürk, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: AA