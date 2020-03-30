Yayman 3 aylık maaşını dar gelirliler için bağışladı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 3 aylık maaşını dar gelirliler için bağışladığını açıkladı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 3 aylık maaşını dar gelirliler için bağışladığını açıkladı.

Yayman, yazılı açıklamasında, milletçe zor günlerden geçildiğini hatırlattı.

Her kriz, zorluk, afet ve hastalığın bir sınav olduğunu söyleyen Yayman, "Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz için milletçe zor günler yaşadığımız bu günlerde yanımızda yer alan dar gelirli emekçi kardeşlerimize az da olsa katkıda bulunmak amacıyla 3 aylık maaşım bağışladım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA