Yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu
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Yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu

Yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu
08.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:13

Yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu Tokat'ta ilk baharla birlikte yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu

TOKAT - Tokat'ta ilk baharla birlikte yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tokat merkeze bağlı köylerdeki ağıllarda kışı geçiren koyun sürüleri ilk baharla birlikte yayla yolunu tuttu. Koyun sürüsü köyden yaylaya geçiş güzergahında bulunan şehir merkezinden geçirildi. Akşam saatlerinde Sulu Sokak Çarşısından ana caddeye çıkan koyunlar Behzat Bulvarından yayla yoluna çıktı. Çobanların kontrolünde yüzlerce koyunun yoldan geçişi sırasında trafik durdu. Koyunlara yol veren sürücüler bir süre sürünün ilerlemesini bekledi. Sürünün caddeden geçişi ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yaylaya göç eden koyun sürüsünün şehir merkezinden geçişi ilginç görüntüler oluşturdu

Kaynak: İHA

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