Yaylaya Gidecek Hayvanlar İçin Aşılama Uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, yayla göçlerinin başlamasına az bir süre kalması nedeniyle hayvanların aşılarının tamamlanması uyarısında bulundu.

Aslankaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun ve kıyı ilçelerinde geçimini hayvancılıkla sağlayan bazı sürü sahiplerinin yaz aylarında Kavak ile ve komşu ilçelerdeki su ve otlak yönünden bol arazi ve yaylaları tercih ettiğini söyledi.

Hayvan hastalıklarının genelde dışarıdan getirilen ve kontrolsüz geçiş yapan koruyucu aşısı yapılmamış hastalıklı hayvanlardan kaynaklandığını belirten Aslankaya, "İlçemizde hayvancılığın geliştirilmesi ve hastalıklarla mücadele konusunda önemli çalışmalar yürütülüyor. Yayla göçlerine sayılı günler kaldı. Bu nedenle sürü sahipleri zor durumda kalmaması için hayvan hastalıklarına karşı önlemlerini almalı, hayvanlarının koruyucu aşılarını yaptırmalı ve gereken evraklarını tamamlamalı." dedi.

Aslankaya, bu konuda mahalle muhtarlarının da tedbirli olmaları gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA