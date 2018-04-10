Yaylaya Çıkmadan Sürüleri Aşılatın Uyarısı

Ladik Ziraat Odası Veteriner Hekimi Selin Mehmet Özaydın, yayla göçlerinin yakında başlayacağına işaret ederek, sürü sahiplerine, hayvanların aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu.

Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanlardan bulaşan pek çok hastalığın aşısız ve kontrolsüz yapılan hayvan harekatlarından kaynaklandığına işaret etti.

Hayvanlarını yaylaya götürmek isteyen sürü sahiplerinin yaylaya çıkmadan önce hayvanlarının gereken belgelerini hazırlamalarını ve aşılarını yaptırmalarını isteyen Özaydın, şu uyarılarda bulundu:

" Samsun kıyı kesimindeki sürü sahipleri, yaz aylarında otlak olarak Ladik yaylalarını tercih ediyor. Hayvan hastalıkları genelde kontrolsüz, aşısız ve hasta hayvanlardan kaynaklanıyor. Sürü sahipleri hayvanlarına koruyucu aşılarını yaptırıp gereken evraklarını tamamladıktan sonra yaylalara göç yapmalı."