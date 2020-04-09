Yaylaya çıkan çoban maske takıp, önlem aldı ORDU'nun Mesudiye ilçesinde Rıza Yaman (75), bahar aylarının gelişiyle küçük ve büyükbaş hayvanları ile birlikte yaylaya çıktı.

ORDU'nun Mesudiye ilçesinde Rıza Yaman (75), bahar aylarının gelişiyle küçük ve büyükbaş hayvanları ile birlikte yaylaya çıktı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağını bildiğini söyleyen Yaman, "Hayvanlarımıza bakmak zorundayız" dedi.

Mesudiye ilçesine bağlı Yeveli Mahallesi'nde yaşayan ve 40 yıldır hayvancılıkla uğraşan Rıza Yaman, karların erimesi ve havanın ısınmasıyla birlikte hayvanlarını ahırdan çıkardı. Koronavirüs salgınına karşı maske takıp tedbir alan Yaman, 100 koyun ve 25 ineği ile yaylaya çıktı. Hayvancılıkla geçiminin sağladığını belirten Yaman, yaylaya çıkmak zorunda kaldığını belirterek "Elimden geldiğince tedbirimi aldım. 65 yaş ve üstü için sokağa çıkma yasağı var. Ancak mecbur hayvanlarımıza bakmak zorundayız. Hayvanlarımıza bakıp hemen eve gidiyoruz. İnşallah bu süreci de atlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA