Yaylaya aniden kar yağınca hayvanlarını böyle beslediler
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Yaylaya aniden kar yağınca hayvanlarını böyle beslediler

Yaylaya aniden kar yağınca hayvanlarını böyle beslediler Amasya'da Mayıs ayında yaylalara yağan kar, büyükbaş hayvanlara ve sahiplerine zor anlar yaşattı.

23.05.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:12

Yaylaya aniden kar yağınca hayvanlarını böyle beslediler

AMASYA - Amasya'da Mayıs ayında yaylalara yağan kar, büyükbaş hayvanlara ve sahiplerine zor anlar yaşattı.

Aniden yağan yağışla otlakların beyaza büründüğü Akdağ Çilce Yaylası'nda şaşkına dönen besiciler hayvanlarının beslenmesi için köyden yem ve kuru ot getirdiler.

Yaylaya aniden kar yağınca hayvanlarını böyle beslediler

Kaynak: İHA

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