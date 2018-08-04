Yaylanın Çimeni Kağıt, Kazma Kürekler Kalem Oldu

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde sevgililer birbirlerinin adını yaylanın karşısındaki çimenlik alana kazıyarak ölümsüzleştiriyor. Yıllar önce başlayan uygulama nedeniyle çimenlik alana yüzlerce isim kazındı.

Kürtün ilçesine bağlı ünlü Çıkrıkdüzü yaylasına yakın bir mesafede denizden bin 800 metre yüksekte bulunan Çatakçayır yaylası çimeninin kağıt gibi kullanılması nedeniyle ilgi çekiyor.

Yaylanın karşı tarafında bulunan çimenlik yamaçta yıllar önce birbirini seven gençlerin isimlerini çimene kazma ve kürek yardımıyla kazımasının ardından geçen sürede alana yüzlerce isim kazındı.

Hem sevgililerin birbirilerinin adlarının yazıldığı hem de yayla sakinlerinin bir anı olarak isimlerini kazıdığı alan, yolu kullanan çok sayıda vatandaşın da dikkatini çekiyor.

Yayla sakinlerinden Hasan Kandaz, "Buraya yazılan isimler birer anı olarak gençlerden geleceğe kaldı. Aynı zamanda sevgililer de birbirilerinin isimlerini kazıyor. Yazanlar fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmiyor" dedi.

Yazıyı yazanlar arasında evlenenlerin de olduğunu kaydeden Kandaz, yoldan geçerken gören vatandaşların mutlaka durup fotoğrafını çektiğini ve yayla sakinlerine buranın hikayesini sorduğunu söyledi. - GÜMÜŞHANE