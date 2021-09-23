Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı - Haberler
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Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Adem Küçükkaya - Haberler | Yerel

Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı Doğu Anadolu'ya beklenen kış erken geldi Erzincan'da Nisan ayında yaylalara çıkarılan koyun sürülerinin dönüş yolculuğu başladı.

ERZİNCAN (İHA) - Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü Kar ve tipiye yakalandı

Doğu Anadolu'ya beklenen kış erken geldi

ERZİNCAN - Erzincan'da Nisan ayında yaylalara çıkarılan koyun sürülerinin dönüş yolculuğu başladı. Erzincan'dan Erzurum'a götürülen koyun sürüsü, geri dönüş yolunda yüksek kesimli güzergahta yağan kar ve tipiye yakalandı.

Doğu Anadolu'ya beklenen kış erken geldi. İlkbaharda Erzincan'ın Tercan ilçesinden Erzurum'un İspir'in yaylasına çıkarılan koyun sürüsü kar yağışına yakalandı. Şavak aşiretinden Budak ailesine ait sürü, İspir Moryayla'da kar altında kaldı. Eylül'ün 23'ünde yağan kar çobanları şaşırtırken koyun sürüsünün kar altında geri dönüş yolculuğu devam etti.

"Zirai don tehlikesine dikkat"

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre 23.09.2021 günü saat: 16.00'dan, 26.09.2021 günü saat: 09.00'a kadar Erzincan ve çevresinde hafif zirai don hadisesi beklenmekte olduğu bildirildi.

Tarımsal ve zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşların meydana gelebilecek zirai don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte olduğu kaydedildi.

Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı

Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı

Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Adem Küçükkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yaylalardan indirilmeye başlanan koyun sürüsü kar ve tipiye yakalandı - Haberler
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