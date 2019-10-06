Yaylalarda yaşamsal malzeme bırakılmaması uyarısı

Yaylalarda yaşamsal malzeme bırakılmaması uyarısı

Giresun'un Doğankent ilçesinde emniyet amirliği görevlileri yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakılmaması yönünde vatandaşları uyardı.

06.10.2019 13:44
Yaylalarda yaşamsal malzeme bırakılmaması uyarısı

Giresun'un Doğankent ilçesinde emniyet amirliği görevlileri yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakılmaması yönünde vatandaşları uyardı.

Doğankent İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler, vatandaşlara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Giresun'un da aralarında yer aldığı 39 Valiliğe gönderilen "Yayla ve Meralarda Güvenlik Tedbirleri" genelgesi çerçevesinde bilgilendirmede bulunuldu.

Konuyla ilgili ilçe halkına bilgilendirme broşürleri de verilirken, kendilerinden yayla evlerinde yaşamsal malzeme bırakmamaları konusunda özen göstermeleri istendi.

Doğankent Belediyesi tarafından da yapılan anonslarla vatandaşlar bu konuda sık sık uyarılıyor.

Kaynak: AA
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