Yaylalarda mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

Yaylalarda mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

Yaylalarda mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldıRİZE - Rize'nin yüksek kesimli yaylalarında etkili olan kar yağışı nedeni ile Çamlıhemşin ile Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda mahsur 23 kişiye ulaşıldı.

02.11.2019 21:43
Yaylalarda mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

Yaylalarda mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı

RİZE - Rize'nin yüksek kesimli yaylalarında etkili olan kar yağışı nedeni ile Çamlıhemşin ile Güneysu ilçelerine bağlı yaylalarda mahsur 23 kişiye ulaşıldı.

Havaların soğuması ile birlikte etkili olan kar yağışı Çamlıhemşin'in Ambarlı, Hazindak ve Pokut yaylaları ile Güneysu'nun Handüzü yaylasına giden yolları ulaşıma kapanması ve 23 kişinin mahsur kalmasına sebep olmuştu. Yaylalarda mahsur kalan 23 kişi ilçe jandarma komutanlıklarına ulaşarak mahsur kaldıklarını bildirdi. AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresine bağlı 9 iş makinesi ve 12 personelden oluşan ekipler tarafından 4 yaylada sabah 8 itibariyle yol açma çalışması başlatılarak mahsur kalan 23 kişiye akşam saatlerinde ulaşıldı.

Ulaşılan 23 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

VİDEO: Yaylalarda mahsur kalan 23 kişiye ulaşıldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.