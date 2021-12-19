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YAYLALARDA KAR SEVİNCİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖRTÜ altı sebze ve narenciye üretiminin merkezlerinden Kumluca'da yaylalara kar yağması, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden çiftçileri sevindirdi.

KUMLUCA, ANTALYA (DHA) - ÖRTÜ altı sebze ve narenciye üretiminin merkezlerinden Kumluca'da yaylalara kar yağması, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden çiftçileri sevindirdi.

Kumluca'nın Karagöl, Altınyaka ve Söğüt Cuması yaylalarında dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca aralıklarla devam etti. Kar kalınlığı 10 santime ulaşan Kuzca Mahallesi sınırları içindeki Söğüt Cuması yaylasında Mahalle Muhtarı Ali Okur, telefonuyla çektiği görüntü ve fotoğrafları paylaşıp herkesi kar keyfini çıkarmak için yaylaya davet etti. Muhtar Okur, Kar demek bereket demek, kar demek su demektir. Çok şükür kar yağdı. Su kaynaklarımız beslenecek. Çünkü Söğüt Cuması yöre halkının en çok tercih ettiği bir yayladır. Bu yüzden suya ihtiyacımız var. İnşallah devam eder. Herkesi kar keyfini yaşamak için Söğüt Cuması yaylasına bekliyorum dedi.

YAYLALARDA KAR SEVİNCİ

YAYLALARDA KAR SEVİNCİ

YAYLALARDA KAR SEVİNCİ

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