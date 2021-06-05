Yaylalarda huzur sesleri yükseliyor
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Yaylalarda huzur sesleri yükseliyor

Yaylalarda huzur sesleri yükseliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, huzur ortamının sağlandığı yaylalarda koyun kırkma şenlikleri yapılırken, söylenen türküler adeta dağlarda yankılanıyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, huzur ortamının sağlandığı yaylalarda koyun kırkma şenlikleri yapılırken, söylenen türküler adeta dağlarda yankılanıyor.

Yüksekova ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte besiciler, yaylalarda koyun kırpma işlemine başladı. Huzur ortamının sağlandığı Orşe Yaylasında bir yandan koyunlarını kırkan besiciler, bir yandan da türküler söyleyerek güzel havanın adeta tadını çıkarıyor. Hem koyunların serinlemesi hem de gelir elde edilmesi amacıyla yapılan kırkma işlemi renkli görüntülere sahne olurken, kırkma işlemi akşam saatlerine kadar devam ediyor.

Her sene haziran ayı itibariyle yaylaya çıkıp kırkma işlemi yaptıklarını ifade eden Adnan Kaplan isimli besici, "22 yıl boyunca hayatım eğitimle geçti. Şu anda öğretmen olarak atanmayı bekliyorum. Atanamadığım için bizde ailemize yardım için çiftçilikle uğraşıyoruz. Bölgemizde hayvancılık yaygın olması nedeniyle bizde yapmaya mecburuz. Şimdi burada koyunlarımızı tek tek kırpıp, serinlenmelerine yardımcı olacağız" dedi. - HAKKARİ

Yaylalarda huzur sesleri yükseliyor
Yaylalarda huzur sesleri yükseliyor
Yaylalarda huzur sesleri yükseliyor
Yaylalarda huzur sesleri yükseliyor
Yaylalarda huzur sesleri yükseliyor
Yaylalarda huzur sesleri yükseliyor
Yaylalarda huzur sesleri yükseliyor
Yaylalarda huzur sesleri yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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