Son dakika... Yaylalarda çıkan yangınlar korku dolu anlar yaşattı

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı yayla köylerinde çıkan yangınlar paniğe neden oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı yayla köylerinde çıkan yangınlar paniğe neden oldu. Yayla olarak da kullanılan Küçükfındık ve Şahna mahallelerinde elektrik tellerinden çıktığı sanılan her 2 yangın da vatandaşların çabasıyla büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçükfındık Mahallesi'nde yangın çıktı. Ara sokaktaki kuru otlar ve çam ağaçlarıyla kaplı alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar evlerinden çektikleri hortumlarla yangına müdahalede bulundu. Yoğun duman ve alevler sebebiyle zaman zamanda panik yaşandı. Bir süre sonra vatandaşların müdahalesi sonuç verdi.

Şahna Mahallesi'nde de kuru otlarla kaplı alanda çıkan yangın köyde hazır bekletilen ilaç tankerlerinden su sıkılarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri ise yangın çıkan alanlarda soğutma çalışması başlattı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı