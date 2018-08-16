Yaylalara Huzur Geldi, Arıcıların Yüzü Güldü

Terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen başarılı operasyonların ardından Bitlis'teki yaylalarda arıcılık yapma imkanını bulan Siirtli bal üreticileri, huzurun tadını çıkarıyor.

Yaylaların kullanıma açılmasıyla Bitlis bölgesinde yaylalara akın eden yetiştiriciler, devlet desteğiyle sürdürdükleri gezgin arıcılığı güven ortamında sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Siirt Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Fatih Asak, beraberindeki ilgililer ve basın mensuplarıyla gezgin arıcıları ziyaret etti. Arıcıların sorun ve taleplerini dinleyen Demirhan ve Asak, Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe'den faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Demirhan, burada yaptığı açıklamada, Siirt'ten gelen 120 arıcı ve 250'nin üzerinde besicinin Bitlis bölgesinde konakladığını söyledi.

Bir araya geldikleri arıcı ve besicilerin sorunlarını yerinde tespit etme ve çözüm üretme imkanı elde ettiklerini dile getiren Demirhan, bölgenin tarım ve hayvancılık açısından potansiyeli yüksek bir il olduğunu aktardı.

Bölgenin sıkıntılı günleri geride bıraktığını belirten Demirhan, "Bu güzel günleri el birliğiyle, köylülerimiz, çiftçilerimiz ve üreticilerimizle daha da iyi değerlendirmek, belki de geçmiş yıllarda yaşadığımız boşluğu doldurmak amacıyla biraz daha fazla çalışma arzusundayız." dedi.

Demirhan, arıcı ve besicilere ev sahipliği yapan Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü ve bölgedeki yetkililere teşekkür etti.

"Huzur ortamı ile beraber kovan sayımızda bir artış var"

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Fatih Asak da diğer illerden gelen arıcılarla birlikte 210 arıcının 90 bin kovanla Bitlis bölgesinde konakladığını bildirdi.

Yaz aylarında arıcıların konakladığı illerin başında geldiklerini ifade eden Asak, arıcı ve bölgede konaklayan diğer hayvan yetiştiricilerin sorunlarıyla yakından ilgilendirdiklerini belirtti.

Tesis edilen huzur ve güven ortamıyla zengin bir floraya sahip bölgede arıcılıkta yüksek verim elde edildiğini dile getiren Asak, şöyle devam etti:

"Yüksek verimin yanında konaklamalarda da güvenli bir ortam sağlanmış. Bu sadece arıcılık için değil aynı zamanda göçer hayvancılık yapan ilimize gelen diğer üreticilerimize de aynı güven ve huzur ikliminin müspet bir çıktısını biz bu yıl da görmekteyiz. Yine bölgemize tesis edilen güven ve huzur ortamı ile beraber kovan sayımızda bir artış var. Bu artışı bundan sonraki yıllarda fazlasıyla göreceğimiz ümidindeyiz."

Siirt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faik Efe de terör olaylarının sona ermesiyle konakladıkları Bitlis bölgesindeki yaylalarda huzurlu şekilde arıcılık faaliyetlerini yürüttüklerini anlattı.

"Daha önce buralar sıkıntılıydı ve güvenlik nedeniyle buralara gelemiyorduk. Allah'a çok şükür şu anda huzurludur ve 120 arıcımızla buradayız. Artık millet buralarda piknik de yapmaya başladı." diyen Efe, devletin teröre karşı verdiği kararlı mücadeleyi desteklediklerini vurguladı.

Arı yetiştiricisi Cemal Efe de terör olaylarının sona ermesi ve yayla yasaklarının kalkmasıyla faaliyetlerini gönül rahatlığıyla yaptıklarını kaydetti.