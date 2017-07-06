Yaylalar Yörüklerle Şenlendi

ANTALYA'nın Kaş İlçesi ile Muğla'nın Seydikemer İlçesi arasında Batı Torosların en yüksek noktası olan Akdağ'ın zirvelerinde yer alan yaylalar, Yörüklerle şenlenmeye başladı. Yörüklerin bazıları nisan sonunda, bazıları da okulların kapanmasıyla yaylalara çıktı.



Türkiye'nin en güzel yaylalarından Gömbe Yaylası'ndan Akdağ'ın zirvesine doğru tırmanmaya başlayınca ilk olarak denizden 2 bin 200 metre yüksekliğindeki Subaşı Yaylası ziyaretçilerini karşılıyor. Kaş'taki Yörüklerin yazladığı Subaşı Yaylası'nın bulunduğu pırıl pırıl buz gibi suların aktığı ovada koyun sürüleri, inekler otluyor. Ovanın kıyısında arı kovanları yer alıyor. Subaşı Yaylası'ndan biraz yukarı tırmanınca 2 bin 300 metre yüksekliğindeki Kuruova Yaylası bulunuyor. Kuruova Yaylası'nda keçi sürüleri otluyor. Biraz daha tırmanınca Seydikemer İlçesi sınırlarındaki, denizden 2 bin 500 metre yüksekliğinde İkiz Göl Yaylası karşılıyor. Seydikemerli Yörükler geçmişte deve ve eşeklerle yaptıkları yayla göçünü şimdi traktörle yapıyor.



KAR KESİP ŞEHİRDE SATIYOR



Biraz daha yukarı çıkınca Akdağ'ın doruğuna sadece 400 metre kala, 2 bin 600 metre yüksekliğinde Evkaya Yaylası yer alıyor. Yörükler henüz gelmemiş ancak, burada Seydikemer'den gelen Halil Koyuncu kar kesiyor. Bunları götürüp şehirlerde karlama yapıp satıyor. Doruklarda da yer yer kar öbekleri var. Çocuklar ise karın keyfini oynayarak çıkartıyor.



Akdağ'ın doruklarında ise yan yana iki krater gölü bulunuyor. Birinde az sayıda yeşil ördek yüzüyor. Torosların bu doruklarında genelde sessizlik hakim. Ulaşım çok zor da olsa Akdağ'ın doruklarında görülmeye değer güzellikler yer alıyor.



'CENNETTEN BİR KÖŞE'



Subaşı Yaylası'na çıkan Arif Karasü, "Mayıs ayı başında buraya çıkıyor, 3- 4 ay kalıyoruz. Ekim ayı başında geri gidiyoruz" dedi. Finike'den dağlara gezmeye gelen Faruk Çetinkaya, "Ben doğayı çok seviyorum. Buraya yılda en az 30 defa gelirim. 15- 20 yıldan beri sürekli gelirim. Buradaki çobanların hemen hemen hepsini tanırım. Burası cennetten bir köşe. Herkesin gelip görmesini isterim" diye konuştu.



Hayvanları ile İkiz Göl Yaylası'na çıkan Mestan Yeşilyörük de, "Biz Yörüküz. Mayıs ayında çıkarız. Burası Torosların yaylası ve çobanlar için cennettir" dedi. Kaş'a bağlı Gömbe Mahalle Muhtarı Süleyman Kocakehya ise, "Burası Toros Dağları'nın 2500 metre yüksekliğinde, iki göl yan yana olduğu için İkiz Göl adını verdiğimiz muhteşem bir yerdir. Yolu biraz kötü olduğu için arazi araçları ile gelinmesini tavsiye ederim" diye konuştu.



- Kaşantalya