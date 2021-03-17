Yaylakent Belediyesi kameriye üretimine başladı
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Yaylakent Belediyesi kameriye üretimine başladı

17.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:26
Yaylakent Belediyesi kameriye üretimine başladı

Orta ilçesine bağlı Yaylakent Belde Belediyesi kendi bünyesinde kameriye üretimi yapıyor.

Orta ilçesine bağlı Yaylakent Belde Belediyesi kendi bünyesinde kameriye üretimi yapıyor.

Belediye bünyesinde kurulan üretim tesisini ziyaret eden Belediye Başkanı Kadir Dede, imal edilen kameriye sayısının 50'yi bulduğunu söyledi.

Üretilen kameriyelerin, park, cami ve okul bahçelerinde kullanılmak üzere mahalle ve köylere gönderildiğini belirten Dede, "Kadememiz hizmet ve üretim noktasında zaman içerisinde daha faal hale getirilerek sadece belediyemize ait araç ve iş makinelerimizin bakım, onarım yapıldığı bir mekan olmaktan çıktı, kaynak, boya ve marangozhane ve atölyelerinde ihtiyaç duyulan birçok ürünün imalatının yapıldığı bir yer haline geldi." dedi.

Daha önceden kameriye ve bankların satın alındığının altını çizen Dede, Yaylakent Belediyesi olarak artan kameriye ve bank talebine yetişmeye çalışan bir yer haline geldiklerini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirci

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