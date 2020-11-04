Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede yapılan hizmetleri anlattı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan hizmetleri değerlendirdi.

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, göreve geldiği günden bugüne kadar yapılan hizmetleri değerlendirdi.

Dede, belediye binasında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Belediye olarak az gelirle hizmet etmeye çalıştıklarını belirten Dede, "Tek gelirimiz İller Bankasından gelen para. İmkanlarımız ölçüsünde hizmetlerimizi yapıyoruz. Bakanlıklardan, diğer il ve ilçe belediyelerden yatırımlarımıza destek almaya çalışıyoruz. Biz de zaman zaman Çankırı'nın ilçelerine desteklerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaylakent'te "Hayvancılık Bölgesi Projesi"ni hayata geçireceklerini anlatan Dede, şöyle konuştu:

"Beldemiz hayvancılıkla geçiniyor. 300 bin dönüm alanda 'Hayvancılık Bölgesi Projesi' yapacağız. Parsel çalışmaları tamamlandı. Hayvancılığı geliştirmek ve çoğaltmak için böyle bir proje yaptık. 60'a yakın ahır alanı olacak. Önümüzdeki yıl içinde bu proje yapılacak. Nerede hizmet varsa orada olmaya çalışıyoruz. Partimizin çizelgesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Dede, bugüne kadar yapılan diğer hizmetleri de değerlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirci