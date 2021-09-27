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Yaylakent beldesinden Bayramören'e destek

AA / Mehmet Demirci - Haberler | Güncel
Yaylakent beldesinden Bayramören'e destek

Orta ilçesine bağlı Yaylakent Belde Belediyesi, Bayramören ilçesine çöp konteyneri desteğinde bulundu.

BAYRAMÖREN, ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesine bağlı Yaylakent Belde Belediyesi, Bayramören ilçesine çöp konteyneri desteğinde bulundu.

Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, yaptığı açıklamada, Bayramören Belediye Başkanı Halil Muratoğlu ile yaptığı istişareler sonucunu çöp konteyneri verdiklerini söyledi.

Paylaşmanın önemine vurgu yapan Dede, "Merkez'deki cami abdestlik ve şadırvanı ile bazı köylerdeki ihtiyaçları beldemiz hayırseverleri ile belediyemiz iş birliğinde yaptık. Pastayı paylaştıkça çoğalır düsturuyla yola çıkıyoruz hep de başarılı oluyoruz." dedi.

AA / Mehmet Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yaylakent beldesinden Bayramören'e destek - Haberler
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