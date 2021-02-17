Yaylakent beldesinde kar ve yağmur sularının değerlendirilmesi amacıyla 3 gölet yapıldı

Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde kar ve yağmur sularının değerlendirilmesi amacıyla 3 gölet yapımı tamamlandı.

Yaylakent Belde Belediye Başkanı Kadir Dede, yaptığı açıklamada, kar ve yağmur sularını en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla gölet yapımını zorlu kış şartlarına rağmen tamamladıklarını söyledi.

Yaylakent Koru Dağı, Kayılar Mahallesi Karanlıkdere ve İnanç Küçük Kavurma mevkisinde bölgenin uygun alanlarını tespit ederek gölet yapıldığını anlatan Dede, göletlerin bölge şartları için zorunlu bir ihtiyaç olduğunu, gelecek yıllarda yaşanabilecek kuraklık durumlarında en önemli su kaynaklarımız olacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Demirci