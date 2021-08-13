Yayladan getirdikleri sütlerle Maraş dondurmasına rakip oldular

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinin gözde dondurmacısı Faik Usta, yayladan getirdiği sütle kendi el emeğiyle hazırladığı dondurmasını meşhur Maraş dondurmasıyla yarışır hale getirdi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinin gözde dondurmacısı Faik Usta, yayladan getirdiği sütle kendi el emeğiyle hazırladığı dondurmasını meşhur Maraş dondurmasıyla yarışır hale getirdi.

Sabah saatlerinde yayla yolculuğu başlayan Faik Usta, dondurma yapmak için keçilerden sağılan sütleri bidonlara koyuyor. Yayladan imalathaneye getirilen süt, dondurma ustası tarafından 8 katlı bezde tekrardan süzülüyor. Ocakta yarım saat ısıtılan süt daha sonra soğuk hava deposuna alınıyor. Burada da bir süre bekleyen dondurmalar dövülmek üzere makinalara konuluyor. İyice dövülen dondurmalar 3 saat süren işlemlerin ardından müşterilere servis ediliyor.

Amacının burada bir fabrika kurup dondurmanın lezzetini insanlara sunabilmek olduğunu belirten Faik Usta, "Allah'ın izniyle alın terimle bir yerlere kendi emeğimle gelmek istiyorum. Çevre illerde dondurmamız için gelen insanlarımız var. Buradan da onlara, bütün Tatvan ve Bitlis halkına çok teşekkür ediyorum bizi tercih ettikleri için. İnanıyorum ve inansınlar bu güne kadar onlara kötü dondurma sunmadık sunmayacağız. Her şey doğal ve hijyenik" dedi.

Dondurmada kesinlikle bir katkı maddesi olmadığını belirten Faik Usta'nın yeğeni Mahsum Eşim, "Başta dağlardan keçi sütümüzü getiriyoruz. Başladığımızdan beridir keçi sütü kullanıyoruz. Kazanlara sütü dökmeden 8 katlı tülbentle süzüp döküyoruz. Kesinlikle içine pisliğin girmesine izin vermiyoruz. Yarım saat sütümüzü kaynatıyoruz. Salebimizi ve şekerimizi atıyoruz içine. Kesinlikle bir katkı malzemesi yok. Kaynattıktan sonra soğumaya alıyoruz. Biraz soğuyan sütü makinaya atıyoruz. Orada güzel bir şekilde dövüyoruz. Poşetlere koyup satışa sunuyoruz" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı