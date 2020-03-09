Yayladaki şenlikte, naylon ve şambrel ile kaydılar
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Hadim, Güncel

Yayladaki şenlikte, naylon ve şambrel ile kaydılar

Yayladaki şenlikte, naylon ve şambrel ile kaydılarKONYA'nın Hadim ilçesinde, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Armağan Yaylası'nda, 2'nci Kayak Şenliği düzenlendi.

09.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:30
Yayladaki şenlikte, naylon ve şambrel ile kaydılar

Yayladaki şenlikte, naylon ve şambrel ile kaydılar

KONYA'nın Hadim ilçesinde, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu Armağan Yaylası'nda, 2'nci Kayak Şenliği düzenlendi. Şenliğe katılanlar, naylon, şambrel ve ikiye bölünmüş bidonlar ile kaydı. Hadim Eğitim Kültür Mirasını Yaşatma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından 2000 rakımlı Armağan Yaylası'nda, 2'nci Kayak Şenliği düzenlendi. Şenlik, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerler anısına saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şenliğe katılanlar, naylon, şambrel ve ikiye bölünmüş plastik bidonlar ile kaydı. Dernek Başkanı Zeki Kıvrak, şenliği birlik ve beraberlik amacıyla düzenlediklerini belirterek, "Derneğimizin organize etmiş olduğu 2'nci Kayak Şenliği adı altında bir etkinlik düzenledik. Geçen yıla nazaran daha kalabalık bir katılım olduğunu gördük. Kayak şenliğini bu yıldan sonra gelenek haline dönüştürmeyi düşünüyoruz. Burası doğasıyla güzel bir yer ve kayak içinde uygun olduğundan buranın kayak merkezi olarak değerlendirilmesi gerekir" dedi. 


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Kaynak: DHA

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