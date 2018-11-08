Yayladağılı Muhtarlardan "Adaylık" Açıklaması

Yayladağı mahalle muhtarları, 2019 yerel seçimlerinde ilçelerinde belirlenecek belediye başkanlığı adaylarının dışarıdan gelmemesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

İlçedeki bir çay bahçesinde bir araya gelen Yayladağılı muhtarlar, yerel seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Yayladağı Muhtarlar Derneği Başkanı Emek Çakılı, grup adına yaptığı açıklamada, öncelikle seçimlerin tüm ülkeye hayırlar getirmesini dilediklerini belirtti.

Muhtarlarının tamamının ortak derdinin ilçeye hizmet olduğunu vurgulayan Çakılı, "Burada yaptığımız değerlendirmede, Yayladağı'mızın, burayı bilen, tanıyan, buranın havasını solumuş kişilerce yönetmesini isteriz. Çünkü, ancak bu insanlar ilçenin gerçek sorununu bilebilir. Genel olarak alınan karar, dışarıdan ithal adaylar istemiyoruz. Yayladağılılar olarak içimizden çıkan birilerin bu ilçeyi daha iyi yöneteceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çakılı, bu taleplerini siyasi parti temsilcilerine de ileteceklerini sözlerine ekledi.