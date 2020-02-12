Yayladağı'nda taşımalı eğitime kar engeli
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Yayladağı'nda taşımalı eğitime kar engeli

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

12.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:09
Yayladağı'nda taşımalı eğitime kar engeli

'ın ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.


İlçede kar ve aşırı buzlanma tehlikesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 12 Şubat günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Aynı zamanda hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak. - HATAY

Kaynak: İHA
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