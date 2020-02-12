Yayladağı'nda taşımalı eğitime kar engeli
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
12.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:09
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İlçede kar ve aşırı buzlanma tehlikesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 12 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Aynı zamanda hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak. - HATAY
Kaynak: İHA