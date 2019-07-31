Yayladağı'nda sumak hasadı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Orman ve Köy İlişkileri Müdürlüğü (ORKÖY) tarafından ekilen sumağın hasadı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Ayışığı Mahallesi'ndeki bir bahçede gerçekleştirilen hasat etkinliğinde, Antakya ilçesinde son 5 yılda 25 milyon liranın üzerinde ORKÖY kredisi dağıttıklarını belirtti.

Bu kredilerin ormanda yaşayan köylülere dağıtıldığını vurgulayan Altındaş, "Amacımız orman köylülerini yerinde kalkındırmak. Antakya'da verilen kredilerin 700 bin lirasını Ayışığı halkına verildi. Bunun 275 bin lirası sumak yetiştiriciliği için alındı. Şu an sumaklarımız yetişti. Hep birlikte hasadımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce de 18 ailenin sumak yetiştiriciliği kredisinden faydalandığını kaydederek, üretime katkı sağlayan tüm çiftleri tebrik etti.

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ise sumağın toprakla buluşmasında emeği geçen Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri ve çiftçilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve çiftçiler sumağın hasadını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA