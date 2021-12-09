Yayladağı'nda Sanalda Değil, Doğada Sosyalleşelim Projesi etkinlikleri gerçekleştirildi
AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Yayladağı ilçesinde Sanalda Değil, Doğada Sosyalleşelim Projesi kapsamında öğrenciler için çeşitli etkinlikler yapıldı.
YAYLADAĞI, HATAY (AA) - Yayladağı ilçesinde Sanalda Değil, Doğada Sosyalleşelim Projesi kapsamında öğrenciler için çeşitli etkinlikler yapıldı.
Şehit İbrahim Ballı İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Özkan Punar koordinesinde gerçekleşen proje çerçevesinde öğrenciler, kentteki çeşitli yerleri gezdi.
Yaşlı ailelere ziyaret gerçekleştirip doğada 2 gün kamp da yapan öğrenciler, çeşitli oyunlar oynayıp doyasıya eğlendi.
Öğrencilere, Yayladağı Belediyesi Spor Kulübü izci lideri Mehmet Sağlamkaya da gönüllü olarak katıldı.