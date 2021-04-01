Yayladağı'nda piknik alanına kurulan zipline tamamlandı
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Yayladağı'nda piknik alanına kurulan zipline tamamlandı

Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Yayladağı'nda piknik alanına kurulan zipline tamamlandı

Yayladağı Belediyesince Devrent Mesire Alanı'na kurulan 130 metre uzunluğundaki zipline tamamlandı.

Yayladağı Belediyesince Devrent Mesire Alanı'na kurulan 130 metre uzunluğundaki zipline tamamlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, Yayladağı'nın birçok doğal güzelliklere sahip olduğunu hatırlattı.

Bunlardan birisinin de kızılçam ormanları içerisindeki Devrent Mesire Alanı olduğunu aktaran Yalçın, "Buraya gelen ziyaretçilerimizin daha güzel vakit geçirebilmesi için bazı projeleri hayata geçiriyoruz. Bu ay içerisinde başlattığımız 130 metrelik zipline tamamlandı. Doğaya zarar verilmeden yapılan platform bugün itibariye hizmete açıldı. Kentimize hayırlı olsun." dedi .

Zipline güzergahına yapılacak mini su göleti ve peyzaj çalışmalarının ise önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını ifade eden Yalçın, yine mesire alanı içerisine kurulacak paintball sahasının da ramazan ayı sonrası biteceğini anlattı.

Başkan Yalçın, ilçenin doğal güzelliklerini turizme kazandırmak adına ilgili farklı projeler de yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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