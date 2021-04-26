Yayladağı'nda kültür merkezi çalışmalarında sona yaklaşıldı
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Yayladağı'nda kültür merkezi çalışmalarında sona yaklaşıldı

Yayladağı'nda kültür merkezi çalışmalarında sona yaklaşıldı
Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel

Yayladağı ilçesinde yapımı devam eden kültür merkezi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Yayladağı ilçesinde yapımı devam eden kültür merkezi çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Yayladağı Belediyesi ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) iş birliğiyle yapılan kültür merkezi çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, yaptığı açıklamada, kültür merkezi içerisinde 280 kişilik amfi salon, millet kıraathanesi ve kütüphanenin olacağını söyledi.

İlçede böyle bir merkeze ihtiyaç olduğunu kaydeden Yalçın, kısa süre sonra merkezin hizmete gireceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erdal Türkoğlu

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